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中職／兄弟教頭感受悍將拚勁 啟用黃鈞麟是不想輸的關鍵調度

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊由菜鳥黃鈞麟面對富藍戈代打執行犧牲觸擊成功。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊由菜鳥黃鈞麟面對富藍戈代打執行犧牲觸擊成功。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以7：5擊敗富邦悍將隊，第8局的致勝攻勢，菜鳥黃鈞麟有功，總教練平野惠一指出這個打席的關鍵，一位新人完成自己的任務，也會讓其他選手感受到責任感，「今天先拿到5分，當時就是抱持的不能輸的心情去調度作戰。」

兄弟此役先握有5：0領先，但洋投猛登的投球也在後續浮現不穩，最終投5.2局失5分退場、無關勝敗。

平野指出，「跟猛登表現比起來，今天更深刻感受到對手拚命奮戰的精神，雖然第2局就拿下4分，但我們在比賽中間也發生滿多瑕疵，像是挖地瓜的跑壘瑕疵，出現漏洞就是給對手機會，中間有提醒選手，不能自己把漏洞給對手看，不能因為得4分就鬆懈，可以多得1分、多守下1分都要盡力去做，1個壘包也要盡力推進。」

5：5局面，悍將火球男富藍戈把關的8局上成為勝負分水嶺，岳東華、岳政華先後靠安打、保送上壘，陳俊秀補上安打、一棒掃回2分，兄弟在這局的攻勢還包括啟用黃鈞麟執行犧牲觸擊，這是他在一軍的本季第1個、生涯第2個打席，儘管連續2球點成界外，仍成功執行短打護送跑者推進。

平野指出，「像阿麟這種年輕選手上來，有完成任務，也會給其他選手感受到自己的責任感，後面棒次也都有好好完成自己工作，讓他今天這個犧牲短打是有價值的。」

中信兄弟 中職 富邦悍將 棒球

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