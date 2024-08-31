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中職／大比分領先還盜壘 陳文杰認「我的錯」、明天會向猿隊致歉

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台鋼雄鷹隊陳文杰敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊陳文杰敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天以11：4擊敗樂天桃猿隊，然而9局上6分差時陳文杰自主盜壘，違反潛規則的舉動，讓猿隊有些聲音，陳文杰賽後坦言：「我的錯。」明天會親自去向猿隊致歉。

雄鷹今天前4局把握住猿隊2次失誤，攻下6分，後面雖然一度被追近到2分差，但陳文杰在6局上開轟，8局上魔鷹敲回1分回到4分差，9局上再次把握猿隊失誤得到2分，但陳文杰敲安後，盜上二壘，並靠王柏融的安打回來得到第3分。

只不過這個盜壘舉動，讓猿隊總教練古久保健二頗有微詞，陳文杰回到自家休息區時，也被雄鷹總教練洪一中拉來提醒。

洪總賽後表示，當下一壘手已經沒有看守壘包，「不知道他為什麼要盜壘，我們也沒有下暗號，我跟他說已經9局了，通常是不要跑，當然選手有心（要得分），也不能怪他。」

陳文杰也坦言，盜壘後才發現自己做錯了，「當下想說完了，太專注在比賽沒注意到。」後來回壘得分經過對方休息區時，陳文杰頭低低不敢看，但也允諾明天賽前一定會去跟猿隊總教練古久保健二道歉。

魔神樂賽前防禦率僅1.96，但雄鷹今天卻能從他手中拿下6分，4局就將他打退場，洪總表示：「我們一向對他打不好，但今天他控球不太好，3局投完已經70幾球，加上也有把握對手失誤，一分一分蠶食。」

陳文杰對魔神樂沒敲安，但有1次保送上壘、1次成功犧牲短打，6局上換投後才開轟，接著兩打席也都敲安，他表示：「前面對先發沒打好，但有做好戰術，這幾天安打少，後面換投比較好。」

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