快訊

柯文哲遭聲押禁見 北檢外小草「不減反增」情緒高漲頻喊放人

獨／日本「準航艦」欲近台？5國聯合軍演後 出雲號獨留石垣整備

柯文哲遭聲押禁見理由曝光！ 圖利之外又多一條收賄罪嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將從地獄爬回來又入深淵 8月17敗寫空前紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳俊秀8局上敲出超前安打。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀8局上敲出超前安打。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將隊今天上演從地獄爬回來又掉下深淵的一戰，從0：5落後追到5：5平手，仍在第8局遭到陳俊秀掃出兩分打點安打，中信兄弟隊終場以7：5贏球，悍將吞下8月第17敗，破聯盟史上單月最多敗紀錄。

悍將洋投班恩首局祭出3連K後，兄弟第2局就讓對手陷入絕境，班恩先保送陳子豪，接著連續被敲5支安打，捕手戴培峰還發生一次嚴重的傳球失誤，幫兄弟製造一支類游擊滾地安打，最終攻下4分大局。

第3局又是前兩位打者陳子豪、曾頌恩都敲安打，江坤宇以高飛犧牲打再添分數，班恩以3局被敲7安打、失5分（責失4分）收工。

面對0：5落後，悍將第3局先是蔡佳諺敲出兩分砲、生涯首轟，第4局張育成、董子恩接連保送上壘，戴培峰敲安形成滿壘，高國麟的安打先攻下2分，蔡佳諺的安打一棒逼平。

江國豪中繼3.2局、61球，第4到6局都未被敲安，第7局因2支安打被攻占得點圈，悍將換上張奕接手，火球連發，讓江坤宇打向右外野遭到接殺，守住平手局面。

富藍戈把關的8局上成為勝負分水嶺，岳東華、岳政華先後靠安打、保送上壘，陳俊秀補上安打、一棒掃回2分，兄弟在這局的攻勢還包括啟用菜鳥黃鈞麟執行犧牲觸擊，儘管連續2球點成界外，仍成功執行短打護送跑者推進。

富邦悍將隊蔡佳諺第三局敲出兩分砲，為生涯首轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊蔡佳諺第三局敲出兩分砲，為生涯首轟。圖／富邦悍將隊提供

中信兄弟 中職 富邦悍將 棒球

延伸閱讀

中職／悍將打不贏兄弟 單月16敗已平聯盟最慘紀錄

中職／江坤宇用再見安彌補失誤 兄弟斬斷猿隊7連勝

中職／陳子豪及時逆轉安 鄭凱文生涯77勝超越風神獨居史上第8

中職／追不上江坤宇障礙 曾子祐連164次守備無失誤中斷

相關新聞

中職／有毒悍將4棒求解毒劑 高國輝：從基本面重新要求

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝，今天為新莊棒球場賽事擔任開球嘉賓，宣傳2025年雙北世壯運，談及悍將四棒低迷的打擊狀況，高...

中職／稻葉篤紀授權排打線 還問高國輝「要不要簽育成？」

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝赴日本職棒火腿隊客座1個月，23日返台，今天受訪述及這趟旅程的收穫，被問到是否有再次海外見習...

中職／揮別象魔力明年再當兄弟？ 平野惠一：交給球團討論

中信兄弟隊洋投選擇題，今天到了必須勾選答案交卷的大限，最終決定割捨象魔力，總教練平野惠一坦言這是殘酷決定，但時間已到，勢...

中職／龍隊4洋投不改答案了 泰迪「打爆統一」夢只能二軍圓

味全龍隊的「831大限」抉擇出爐，最終新簽下的泰迪並未註冊，留下原有4位洋將，泰迪接下來計劃於二軍出賽，做為明年洋將選才...

中職／胡金龍世壯運高球想當他桿弟 高國輝：你太貴了

富邦悍將隊昔日重砲、現任二軍打擊教練高國輝，明年將以二刀流參戰雙北世壯運，連赴日參與火腿隊二軍客座計畫都帶著高爾夫球桿，...

中職／古久保畫圖反Q版漫畫反向激勵 宋嘉翔：要更精進自己

樂天桃猿隊宋嘉翔昨天敲出本季首轟，近期手感有回溫，不過古久保健二的評語是「還差得遠呢」，宋嘉翔也理解總教練對自己嚴厲，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。