中職／悍將從地獄爬回來又入深淵 8月17敗寫空前紀錄

富邦悍將隊今天上演從地獄爬回來又掉下深淵的一戰，從0：5落後追到5：5平手，仍在第8局遭到陳俊秀掃出兩分打點安打，中信兄弟隊終場以7：5贏球，悍將吞下8月第17敗，破聯盟史上單月最多敗紀錄。

悍將洋投班恩首局祭出3連K後，兄弟第2局就讓對手陷入絕境，班恩先保送陳子豪，接著連續被敲5支安打，捕手戴培峰還發生一次嚴重的傳球失誤，幫兄弟製造一支類游擊滾地安打，最終攻下4分大局。

第3局又是前兩位打者陳子豪、曾頌恩都敲安打，江坤宇以高飛犧牲打再添分數，班恩以3局被敲7安打、失5分（責失4分）收工。

面對0：5落後，悍將第3局先是蔡佳諺敲出兩分砲、生涯首轟，第4局張育成、董子恩接連保送上壘，戴培峰敲安形成滿壘，高國麟的安打先攻下2分，蔡佳諺的安打一棒逼平。

江國豪中繼3.2局、61球，第4到6局都未被敲安，第7局因2支安打被攻占得點圈，悍將換上張奕接手，火球連發，讓江坤宇打向右外野遭到接殺，守住平手局面。

富藍戈把關的8局上成為勝負分水嶺，岳東華、岳政華先後靠安打、保送上壘，陳俊秀補上安打、一棒掃回2分，兄弟在這局的攻勢還包括啟用菜鳥黃鈞麟執行犧牲觸擊，儘管連續2球點成界外，仍成功執行短打護送跑者推進。