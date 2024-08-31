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中職／雄鷹大勝桃猿止連敗 吳念庭遭「滾地球砸頭」傷退添陰影

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭被滾地球擊中。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊吳念庭被滾地球擊中。圖／取自CPBL TV

台鋼雄鷹隊今天在桃園球場以11：4擊敗樂天桃猿隊，杜家明為雄鷹敲回勝利打點也包辦2分打點，不過8局下吳念庭被強勁滾地球打到頭部退場，讓雄鷹的勝利之夜多了一道陰影。

昨天僅拿下2分的雄鷹打線，今天開賽就連續4局都拿下分數，1局上杜家明適時安打先馳得點，2局上曾子祐高飛犧牲打得到第2分，3、4局則是安打串連各打回2分，杜家明又敲回1分打點。

猿隊則是在4局下由馬傑森的安打敲回第1分，5局下趁哈瑪星不穩，蔡鎮宇、林立、陳晨威、朱育賢連續4支安打，攻下3分追近到2分差；不過6局上陳文杰轟出陽春砲，8局上魔鷹也有適時安打，雄鷹再次拉開到4分差，9局上更追加3分。

8局下卻出現雄鷹不樂見的驚悚畫面，李勛傑敲出的強勁一壘滾地球，一個彈跳後打到準備接球的吳念庭，球先擊中吳念庭左手前臂再反彈到頭部，吳念庭當場抱頭倒地，現場球迷也為他擔憂，最終吳念庭被擔架抬下場。

雄鷹先發投手哈瑪星雖然前3局成功壓制猿隊，但後面2局失守，留下5局失4分的成績退場，被敲10支安打平個人本季次高；猿隊先發投手魔神樂則是4局就投了近百球，被敲6支安打，丟掉6分有3分責失。

中職 台鋼雄鷹 吳念庭 棒球 樂天桃猿

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