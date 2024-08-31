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中職／巨龍甦醒！李凱威再見安 終止龍隊延長賽5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍李凱威。聯合報系資料照
味全龍李凱威。聯合報系資料照

中華職棒味全龍統一獅隊在天母球場交手，龍隊沈睡了8局的打線在最後甦醒，郭嚴文9局下追平安讓比賽進入延長，10局下李凱威再敲出再見安打擊沉裴瑞茲，以3：2拿下勝利，也是龍隊本季延長賽第2勝。

羅昂今天在1局下被敲出雙安，但隊友守備製造雙殺幫忙，接下來2到6局製造4次的三上三下半局，期間只有因失誤讓龍隊上壘一次。

不過7局下羅昂遇到危機，1出局後被吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、張政禹連敲3安，然而劉基鴻敲出的投手方向強襲球被羅昂一把攔下接殺，先看看三壘跑者後，轉身傳一壘抓到離壘過遠張政禹，製造雙殺守備。

悶了8局的龍隊打線終於在9局下突破，面對裴瑞茲，郭天信先敲出內野安打，郭嚴文再補上二壘安打敲回追平分，龍隊也一度在2出局後攻佔一、三壘，然而未能取得超前分。

10局上獅隊在突破僵局制下取得1分，10局下陳品捷推進、林孝程敲安先追平比數，李凱威成功從裴瑞茲手中敲出安打，讓比賽劃下句點。

龍隊前一次延長賽奪勝已經是4月20日，也是聯盟本季第一場延長賽、中職史上首度採用突破僵局制，之後延長賽吞下5連敗，今天終止紀錄。

味全龍 李凱威 統一獅 郭嚴文

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