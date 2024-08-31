中職／龍隊「海灘之約女孩日」8189人到場 寫本季天母新高
味全龍隊「海灘之約女孩日」，球星們穿上「海灘風」主題球衣，啦啦隊「小龍女」們也換海灘風服裝登場，吸引8189人進場，寫下天母棒球場本季票房新高。
味全龍一年一度的女孩日，自8月30日起連三天在天母球場開趴，今年活動特別以「海灘之約」為主題，球員們換穿主題球衣，變身陽光海灘男孩，高顏值球員張祐嘉、呂詠臻、劉基鴻在拍攝宣傳照時代表示範，張祐嘉還秀出「冰塊」腹肌。
小龍女們開場也同樣換上主題球衣，不過比賽中間也會更換自己準備的海灘風服裝登場，吸引不少目光，今日票房一舉突破8千大關。
天母棒球場本季原本票房最高為6月15日味全龍與樂天桃猿隊之戰，當時共有7891人進場，今日改寫龍隊本季在天母主場的票房新高。
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