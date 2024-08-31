中職／胡金龍世壯運高球想當他桿弟 高國輝：你太貴了

富邦悍將隊昔日重砲、現任二軍打擊教練高國輝，明年將以二刀流參戰雙北世壯運，連赴日參與火腿隊二軍客座計畫都帶著高爾夫球桿，他設定目標，希望跨過晉級線。

高國輝將在世壯運參戰棒球、高球項目，棒球報隊周思齊的隊伍，希望再次享受在場上全力揮棒的感覺，高球則想挑戰看看自己在退役後的最大興趣，在實戰場上會有怎樣的成績。

高國輝在日本期間也沒放棄打高球，他笑說：「沒有特訓啦！只是維持手感，希望明年比賽自己可以有很好表現，我的目標是可以晉級。」

他自承半路出家，還需要一點時間琢磨球技，「（桿數7字頭）這是一個需要跨越的障礙，我們不像高爾夫選手每天都在練習，切桿、推桿不像他們那麼敏銳，在練習時會特別要求自己。」媒體提到身為重砲的他，在開球上應該很有優勢，他自嘲：「有優勢沒有用啊！要準，一出去就沒有了。」

中職有名的高球狂熱者首推胡金龍，是否也會參戰？高國輝說：「他說要幫我背球桿，不知道真的假的？我說你不要開玩笑、你太貴了。」