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影／尹廈情再現「下巴撩人」 為猿隊開球完想吃雞排

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導

《單身即地獄3》的尹廈情應亞洲跨國集資平台MYFEEL邀請，今日來台為樂天桃猿隊開球，除了接受球員指導投球動作外，尹廈情在跟球員合照時也一起做出招牌的「下巴撩人」動作，十分逗趣。

尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）因為參與Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》，獲得廣大好評，在台灣也有不少粉絲，她表示：「很感謝大家，私下都有傳訊息給我，希望我來台灣，所以當知道能夠來台灣時非常開心。」

《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供
《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供

尹廈情今年曾為韓職斗山熊隊開球，不過準星略有偏差，差點砸到開球打者，今天成功開出好球，尹廈情表示：「在韓國是第一次開球，所以表現沒有很好，剛剛開球時，很多觀眾為我歡呼，感覺應該有投比較好。」不過她只給自己打80分成績，「因為距離有點遠，沒有很準確傳到捕手那邊。」

尹廈情選擇自己的生日13號作為背號，而因為家人都很喜歡棒球，加上很多粉絲是棒球迷，對棒球並不陌生，「自己也很常觀看棒球比賽。」

《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供
《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供

今年5月同樣參與《單身即地獄3》的李鎮錫也曾到桃園球場看球，尹廈情表示，自己沒有特別跟「歐爸」請教什麼，開玩笑說：「他雖然身材很好，但運動神經很差。」

這次來到台灣，尹廈情預計將停留一段時間，「想吃大腸麵線跟雞排，韓國雖然有賣雞排，但聽說台灣的味道不太一樣，很想試試看。」

《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供
《單身即地獄3》的尹廈情來台為樂天桃猿隊開球。圖／樂天桃猿隊提供

棒球 樂天桃猿 韓職

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