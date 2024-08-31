中職／稻葉篤紀授權排打線 還問高國輝「要不要簽育成？」

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝赴日本職棒火腿隊客座1個月，23日返台，今天受訪述及這趟旅程的收穫，被問到是否有再次海外見習的計畫，他笑答，火腿二軍監督稻葉篤紀有問他要不要簽育成選手合約，「我說，你不要開玩笑了。」

高國輝去年卸下選手身分，擔任悍將二軍打擊教練，秋訓期間就曾赴火腿見習教練職務，今年也在球團安排下於7月底前往日本4周，擔任火腿二軍客座打擊教練，一起參與二軍例行賽，除了協助指導火腿年輕選手，也將考察二軍培訓系統，期望帶回不同的訓練方式與球風。

「很棒的一次旅程，這趟感覺他們把我當成團隊的一部分，沒有把我當成客座。」高國輝表示，稻葉監督雖然名氣很高，但為人沒有架子，「和他談話都很輕鬆，感覺不到隔閡，也會問我對打擊的看法。」他在去年秋訓時曾指導的選手，有幾位現在也在二軍，也成為高國輝主要指導的對象。

除此之外，稻葉篤紀甚至還曾授權他安排棒次，高國輝分享，「去了一段時間，對選手有一些基本了解，以自己經驗去看選手排第幾棒會比較好。」他在悍將二軍自辦賽事時也曾負責安排打線，「困難倒還好，對選手有基本了解大概都可以放在最合適的位置。」他笑答，自己安排棒次的比賽勝率大概七成。

被問到後續是否還有去火腿見習的計畫，高國輝說還在計畫中，「他（稻葉篤紀）是有開玩笑說我要不要繼續打，簽育成選手，我說你不要開玩笑了。」