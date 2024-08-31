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中職／有毒悍將4棒求解毒劑 高國輝：從基本面重新要求

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝今天擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國輝今天擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝，今天為新莊棒球場賽事擔任開球嘉賓，宣傳2025年雙北世壯運，談及悍將四棒低迷的打擊狀況，高國輝坦言，很難不去注意到，現況是前後棒次狀況也都比較不好，相對難以掩護。

至30日賽前，本季悍將第四棒累積368打數敲出79安，打擊率0.215、上壘率0.295、長打率0.258都是隊上9棒最差數據，且全壘打持續難產，四棒首轟何時出爐備受關注。

高國輝去年卸下選手身分，改任二軍打擊教練，在嘉義稻江基地教育英才，回憶自己選手時期擔任四棒，高國輝說：「我個人是覺得還好，只是想著把比賽打好，對我來說不是說第幾棒，相對投手對我有基本了解，我應該是想辦法在當下做最好的表現，以能夠表現好為優先去比賽，不會因第四棒有那麼大的責任感，棒球是團隊運動，只靠一兩個人打得好，球隊還是不會贏。」

談到本季悍將四棒低迷的打擊數據，高國輝說就算不想注意，也很難不注意到，「前後棒次如果可以掩護，第四棒當然會比較好發揮，現在大家狀況沒有很好，需要從基本面重新要求，選球或是盡量不要去追打壞球。」

悍將前一位在第四棒位置開轟的選手，已要追溯到去年10月22日王苡丞，再前一位則是9月26日高國輝。悍將球團史（2017年起）在第四棒位置累積最多轟的打者，為林益全的41轟，接著是蔣智賢27轟、高國輝21轟、范國宸15轟。

富邦悍將 棒球 高國輝

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