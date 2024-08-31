中職／林暉盛將當兵4個月被兄弟註銷 鄭凱文調牛棚

中職中信兄弟隊今天註銷25歲投手林暉盛，投手教練王建民表示，林暉盛9月去當兵4個月，今年球季提前結束；此外，投手鄭凱文從先發短暫調後援，投手徐基麟下週回一軍先發。

29日還於二軍出賽的林暉盛是去年兄弟選秀第1指名，至於在31日中華職業棒球大聯盟註冊大限註銷原因，王建民說，林暉盛準備在9月9日去當兵4個月，希望能趕上2025年春訓。

林暉盛本季在一軍僅出賽4場都是後援、投5.2局，防禦率12.71；在二軍出賽22場含1場先發、投29.2局，拿下2勝3敗，4次中繼成功、3次救援失敗，防禦率2.43。

少了牛棚戰力，王建民表示，原本在先發輪值的鄭凱文會短暫調牛棚，下週先發輪值預計由徐基麟補上，之後投手余謙、張祖恩也是先發人選。

鄭凱文今年傷後復出後，目前出賽3場都是先發，拿下1勝2敗，防禦率4.24。