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中職／鈴木駿輔獻唱告別猿迷 循「高塩模式」重返？

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊日籍投手鈴木駿輔註銷後重返一軍，今日賽後演唱向球迷告別。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊日籍投手鈴木駿輔註銷後重返一軍，今日賽後演唱向球迷告別。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊為了註冊新洋投肯特，在8月6日將日籍投手鈴木駿輔註銷，但今天在「阿迷趴」賽後特別安排他登台獻唱，向球迷道別，但未來仍有機會循「高塩模式」重返中職，據了解已有業餘球隊鎖定。

鈴木駿輔在一軍10場出賽其中7場先發，留下3勝4敗、防禦率5.55的成績，他在今天接受訪問時，由副領隊沈鈺傑代為翻譯，鈴木駿輔對自己的表現打出70分成績，「有好跟不好的地方，控球需要再加強，決勝球也還要再進化。」

8月21日在二軍登板成為鈴木駿輔在猿隊的最後一戰，賽後他也向隊友道別，「教練有給我一顆球，希望我能夠拿著這顆球重返中職。」

今天猿隊在桃園主場舉辦「阿迷趴」，賽後歌手演唱前，特別安排由鈴木駿輔獻上一曲，鈴木駿輔表示：「球迷對我很好，都記得我的名字，能夠有這個機會，以此告別球迷。」為此鈴木駿輔特別準備了一首台語歌作為彩蛋。

據了解，鈴木駿輔已有業餘球隊鎖定，他也希望能夠留在台灣發展，如果順利加入業餘球隊，或許能依據「高塩模式」再重返中職。

中華職棒2021年放寬選秀規定，外國籍球員在台灣居住超過五年且在業餘成棒球隊效力超過三年，即可視為本土球員參加選秀，獅隊高塩將樹成為此條款啟用後第一位獲選的外籍球員，鈴木駿輔也可望循此模式回到中職舞台。

獅隊在今年選秀會第6輪選進35歲日本投手高塩將樹，他也從原本效力的全越運動隊進軍職棒；鈴木駿輔表示，過去在日本職棒4次選秀都落選，高塩未打日職、被獅隊選中是很難得的事，讓自己提升很大勇氣。

中職 樂天桃猿 選秀

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