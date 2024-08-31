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中職／古久保畫圖反Q版漫畫反向激勵 宋嘉翔：要更精進自己

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二揮毫，畫出宋嘉翔沒揮到球的模樣。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二揮毫，畫出宋嘉翔沒揮到球的模樣。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿宋嘉翔昨天敲出本季首轟，近期手感有回溫，不過古久保健二的評語是「還差得遠呢」，宋嘉翔也理解總教練對自己嚴厲，看到白板畫上Q版自己，「他應該是在笑我，也是一種激勵啦。」

宋嘉翔今年開季二軍出發，直到7月下旬才因嚴宏鈞受傷而升上一軍，昨天敲出本季首轟後，總教練古久保健二給予嚴苛評價，原因是有所期待，「以他的能力，需要表現得更好。」

「阿公一直都很嚴厲啊。」宋嘉翔今日受訪時透露，去年自己就常被古久保健二「釘」，「他說我每天一次失誤。」也在球隊白板畫上宋嘉翔的失誤模樣，今天則換成宋嘉翔沒打到球的圖案，宋嘉翔說：「他希望我可以更好。」

樂天桃猿隊宋嘉翔昨日敲出本季首轟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宋嘉翔昨日敲出本季首轟。圖／樂天桃猿隊提供

作為2022年猿隊第一指名，宋嘉翔表示，進來就沒有覺得職棒很容易，今年打擊跟去年相比有落差，「對手更了解我，知道我的弱點，我要更精進自己。」

宋嘉翔也透露，無論是總教練、打擊教練還有「胖哥」林泓育等學長們，都會持續給予自己建議，「最近確實打得比較好。」

昨天能夠開轟，宋嘉翔也沒有特別預期，「當下只想把球打得扎實，沒有想太多，畢竟今年沒有打很好，只想把球打平、打強。」

古久保健二 宋嘉翔 樂天桃猿

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