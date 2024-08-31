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中職／猿牛棚防禦率聯盟最低 古久保點出一名驚喜人物

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
古久保談猿隊本季牛棚，大讚莊昕諺的表現超乎預期。 聯合報系資料照
古久保談猿隊本季牛棚，大讚莊昕諺的表現超乎預期。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊今年季前因不少主力牛棚出走，後援戰力成為總教練古久保健二擔心的一環，然而如今球季接近尾聲，後援投手的團隊防禦率3.57卻是聯盟最低，古久保說：「這是大家的功勞。」不過莊昕諺的表現超乎預期。

古久保健二春訓時曾坦言，缺乏終結者將是球隊今年的課題，不過因陳俊秀轉隊到中信兄弟而補償選進的陳柏豪，如今以28次救援成功高居榜首，中繼王也是猿隊的王志煊以28次排第一。

古久保健二表示，雖然有人離開，但也有新的投手加入，「牛棚投手從開季到現在沒太大改變，大家能夠維持好的狀況到下半季，特別是7、8、9局的投手，固定有好成績，所以整體有好表現。」

若要說特別人物，古久保健二表示：「莊昕諺的表現超乎預期，這是今年開心的發現。」莊昕諺過去4年一軍合計出賽14場，今年暴增到37場，也有著6勝0敗、7次中繼成功，防禦率2.81的成績。

猿隊目前牛棚數據上，防禦率3.57排第一，被打擊率2成62排第二，僅次於味全龍隊的2成44，被上壘率1.43則輸給味全龍1.30、中信兄弟1.41。

而猿隊日前找來的新洋投威斯佛昨首度在二軍出賽，2.1局丟掉4分，古久保健二指出，第1場出現4次保送，控球狀況沒那麼好，球隊目前一軍洋投表現穩定，還沒有更替的急迫性，「希望威斯佛先將狀況調整好，再來看有沒有機會調度。」

古久保健二 樂天桃猿 牛棚

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