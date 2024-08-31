中職／被罰錢也要衝小房間 洪總：沒明顯證據能改判？

桃園球場昨日台鋼雄鷹、樂天桃猿隊之戰，賽後雄鷹總教練洪一中衝至技術委員室外爭論判決，被罰款2萬元，洪總今日受訪時解釋，只是想要提供截圖給技術委員看，「我寧願被罰錢，也要把問題凸顯出來。」

昨日主要爭執點出現在6局上，郭阜林在一壘有人時敲出的游擊方向滾地球，猿隊執行雙殺，跑者魔鷹先在二壘出局，原本判決郭阜林安全上一壘，但猿隊提出挑戰後改判，洪一中在6局結束及第7局都曾上場抗議，賽後更直接前往小房間爭論。

「我們怎麼看都看不清楚有改判理由。」洪總今日表示，球隊也有影片可看，但看不出改判依據，當下好奇是否技術室有更清楚影片，「所以我那局結束才去詢問。」

洪總透露，技術室人員解釋時，「他比個90度，說腳還沒有壓，我說有人跑步是這樣嗎？要踩壘包大家一定不會抬高，一定往下壓，壘包不是一張紙，是有厚度的，只是壓的動作不明顯，可能這樣就碰到了。」

洪總也透露，與技術室對話過程，希望能夠提供鏡頭或是圖片佐證，「他是說沒有，那沒有的話是不是憑感覺？我已經要求電視輔助了，這不能憑感覺啦，要有明確畫面才能改判啦，他一直強調是四個人都決定改判。」

至於賽後再訪小房間，洪總則說：「一開始想要把截圖給他們看，他們不讓我進去，我不能進去這是沒有錯，一開始沒有這麼生氣，只是我們拍得這麼明顯，你沒辦法提供佐證，我提供給你看嘛。」

聯盟上午發出聲明，「有關台鋼雄鷹總教練洪一中昨（30）日賽後因不滿判決結果，在台鋼多名教練攔阻下仍衝至技術委員室外不斷爭論，並試圖衝撞技術委員室，再遭賽務、場務同仁強力攔阻。聯盟對此脫序行為不表認同，並依照規章《球團隊職員違規懲罰規定》15條，處2萬元罰金。如未來再有此相關情節將會加重處分。」

「懲處OK啦。」洪總說：「我進去是我不對，但不該模糊焦點，懲處就繳錢沒問題，重點是講個道理，裡面怎麼可以在沒有很充裕的情況下改判呢？這烏白來（台語）嘛！」

洪總強調，昨天比賽分差大，「我也不是爭輸贏，要的話當場就可以上去爭了。」隨後也指出，「（技術室）這樣心態，常常會出問題啦，有規章不去遵守。」