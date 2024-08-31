中職／與二壘上許基宏微妙互動 江少慶：打聲招呼而已

富邦悍將隊昨天由「慶baby」出馬，面對中信兄弟隊先發5.1局失3分，第4局與二壘上的許基宏有微妙互動，他今天對此淡淡說只是棒球場上的溝通而已，「不管對手用什麼手段，就是要盡可能去避免。」

江少慶昨天投5.1局被敲5安打、失3分，第4局碰到危機，宋晟睿二壘打開路，後續許基宏、曾頌恩的安打各打下1分；引起討論畫面出現在許基宏在二壘、陳子豪在打擊區的打席，江少慶在啟動投球前轉頭與許基宏對上眼後，表情明顯不滿、朝他比畫，許基宏則是揮手示意「沒有」，轉播球評解讀應是質疑許基宏偷暗號。

江少慶在第4局的投球，對二壘上的許基宏有所質疑。圖／截圖自CPBLTV

「就是打聲招呼而已。」江少慶表示，「其實沒有什麼，棒球就是這樣，大家就是要想辦法贏球，不管他們用什麼手段，就是要盡可能去避免，場上溝通的其中一個方式。」他說當下自己沒有說話，「我只是雙手攤開而已，他說沒有、沒有，就大家自己看著。」

談到昨役狀況，江少慶認為前幾局有比上一場更好，但續航力是接下來滿關鍵的課題，「相信隨著場次多了，接下來會越來越強壯。」

第6局的失分則是暴投釀禍，在二壘有人時，一顆暴投一路滾向兄弟休息區方向，捕手戴培峰一時之間沒找到球的去向，讓岳政華靠這顆暴投連跑兩個壘包，兄弟攻下第3分。他對此指出，自己是屬於比較會出汗的類型，「當時是滑球，不小心滑掉。」