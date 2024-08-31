中職／龍隊4洋投不改答案了 泰迪「打爆統一」夢只能二軍圓

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊的「831大限」抉擇出爐，最終新簽下的泰迪並未註冊，留下原有4位洋將。 中央社
味全龍隊的「831大限」抉擇出爐，最終新簽下的泰迪並未註冊，留下原有4位洋將。 中央社

味全龍隊的「831大限」抉擇出爐，最終新簽下的泰迪並未註冊，留下原有4位洋將，泰迪接下來計劃於二軍出賽，做為明年洋將選才參考。

泰迪過去效力統一獅、中信兄弟隊，為獅隊2020年奪冠功臣，今年在墨西哥聯盟打拚，趕在大限前三度登台，備受球迷關注，但今天龍隊決定維持鋼龍、伍鐸、艾璞樂、銳歐的原有陣容。

泰迪前次實戰已是三周前，調整狀況尚未到位，加上鋼龍昨天表現出色，總教練葉君璋表示，教練團內部開會後，決定維持原本陣容。

泰迪昨天現身天母棒球場，正好碰到獅隊老戰友，與布雷克等人親切打招呼。接受媒體訪問時，被問到重逢獅群，當時笑說場下歸場下，上了場就是看怎麼打爆他們，如今確定並未獲得註冊，只能在二軍打爆獅隊。

泰迪 統一獅 鋼龍

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