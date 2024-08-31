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中職／揮別象魔力明年再當兄弟？ 平野惠一：交給球團討論

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟最終決定割捨象魔力。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟最終決定割捨象魔力。 圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊洋投選擇題，今天到了必須勾選答案交卷的大限，最終決定割捨象魔力，總教練平野惠一坦言這是殘酷決定，但時間已到，勢必要作出抉擇，「剛剛有跟他說抱歉，無法把他留下來。」

在艾士特赴南韓職棒後，兄弟的洋投競爭形成5搶4，必須從德保拉、克迪、猛登、象魔力、象騎士中淘汰一人，而註冊大限為今天賽前1小時，將在今、明天先發的猛登、象騎士都提前確定過關。

平野今天賽前宣布最終決定，他說對於這樣的取捨感到討厭，但勢必要作出抉擇。他也透露，昨天有跟象魔力說，對於他奮戰重新回到一軍的身影非常感動，剛剛也有和他講話，「跟他說抱歉，無法把他留下來。」

平野也稱讚，象魔力不管個性、態度都是選手很好的典範，「還是很想和他在同一隊打拚，這是殘酷的決定。」被問到明年是否傾向簽下象魔力？平野表示，「這要交給球團去討論，基本上球隊給我什麼戰力，我就是用這樣的戰力去努力。」

象魔力去年只投1場就因左手韌帶撕裂宣告報銷，今年一直處於復健模式，直到昨天才趕在「831大限」前在一軍登板，如今確定也是本季一軍最終戰。

兄弟最終留下的洋投，猛登手握9勝3敗、防禦率2.66，克迪5勝2敗、防禦率2.18，德保拉則是7勝4敗、防禦率3.32；新洋投象騎士則將於明天扛起先發任務，演出首場出賽。

富邦悍將 德保拉 騎士

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