U18亞洲盃／巴基斯坦一中政策不讓球員赴台 棒協反映WBSC

中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，巴基斯坦以一個中國政策阻擋巴基斯坦本土球員到台灣參加9月2日開打的亞洲青棒錦標賽，棒協已第一時間向世界棒壘球總會（WBSC）反映。

林宗成告訴中央社記者，巴基斯坦隊組成除巴基斯坦本土球員，還包括來自美國、日本的球員，「巴基斯坦本土球員受到他們政府政策影響，用所謂一個中國政策來阻擋球員登機。」

他說，巴基斯坦隊原訂今天抵達台灣，而來自日本、美國的球員應可如期抵達，且已聯絡上來自日本的巴基斯坦隊總教練，但目前還在調查幾名球員受影響、是否足夠成隊參賽等，「離比賽還有2天，我們會繼續等待。」

林宗成表示，目前只能等待，過去巴基斯坦隊常到台灣比賽，不清楚這次怎麼會有這麼大問題，也試圖與巴基斯坦會長聯絡，目前還聯絡不上，但這是政治問題，「我們主辦也沒有辦法著力。」

亞洲青棒錦標賽暌違6年再度舉辦，9月2日到8日在台灣舉行，場地有天母棒球場、桃園棒球場及新莊棒球場。參賽球隊包括預賽A組韓國隊、巴基斯坦隊、泰國隊及地主台灣隊；預賽B組日本隊、菲律賓隊、香港隊與斯里蘭卡隊。