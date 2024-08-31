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中職／用大螢幕打電動不是夢！猿隊電競趴還有小熊Yuniko開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊9月7日以及8日電競主題趴，9月7日電競主播小熊 Yuniko開球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊9月7日以及8日電競主題趴，9月7日電競主播小熊 Yuniko開球。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿將於9月7日以及8日，再度舉辦大受好評的電競主題趴，今年將攜手電競領導品牌AMD與ROG玩家共和國，結合全猿主場與電玩遊戲，帶給10號隊友前所未有的突破體驗。

9月7日開球嘉賓將特別邀請桃園在地土生土長的知名超人氣電玩實況主，同時也長期擔任各大電競賽事與活動主持的人的小熊Yuniko，蒞臨全猿主場為電競趴揭開序幕。

9月8日則由ROG玩家共和國神秘品牌好友，跨界挑戰AI創作、顛覆創作想像的新生代電音女伶，將帶來精彩的賽前演唱與開球，敬請期待。

電競趴二日賽前，更將破天荒於賽前開放球迷於內野觀眾席專屬體驗區，透過外野LED大螢幕使用ROG電競筆電現場挑戰賽車競速遊戲，感受突破以往從未有過的棒球場電玩體驗。

小熊 挑戰賽 樂天桃猿

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