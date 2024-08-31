中職／不滿改判洪總賽後意圖踹開小房間的門！ 聯盟開罰2萬

桃園球場昨天進行台鋼雄鷹、樂天桃猿隊賽事，賽後爆發脫序事件，雄鷹總教練洪一中不滿判決，衝至技術委員室外爭論，並試圖衝撞技術委員室，聯盟今天做出懲處，罰款2萬，並聲明若未來再有相關情節將加重處分。

猿隊昨天以8：2擊敗雄鷹，第6局郭阜林在一壘有人時擊出的游擊方向滾地球，魔鷹先在二壘出局，原先判決郭阜林安全上壘，但猿隊提出挑戰後改判，洪一中在6局結束及第7局都曾上場抗議，賽後更直接前往小房間爭論。據了解，洪總賽後意圖踹技術委員室的門。

聯盟上午發出聲明，「有關台鋼雄鷹總教練洪一中昨（30）日賽後因不滿判決結果，在台鋼多名教練攔阻下仍衝至技術委員室外不斷爭論，並試圖衝撞技術委員室，再遭賽務、場務同仁強力攔阻。聯盟對此脫序行為不表認同，並依照規章《球團隊職員違規懲罰規定》15條，處2萬元罰金。如未來再有此相關情節將會加重處分。」