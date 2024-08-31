黑豹旗／明起開放報名10月初開打 拚200隊競技

第十二屆中信盃黑豹旗全國青棒大賽明天起開放報名、十月初正式開打，繼去年首見純女子球隊參賽，引起各界熱烈回響，主辦單位中華民國棒球協會及冠名贊助企業中國信託商業銀行今年特別增設「女子組」，讓更多喜歡棒球的高中女生也能一起在紅土球場上競技。

透過棒球讓世界看到台灣，是中國信託致力體育公益重要的理念之一，中國信託從少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒，全力支持五級棒球，而中信盃黑豹旗更是台灣規模最大的青棒賽事，有「台灣甲子園」之稱。

中信金控董事暨中華棒協理事長辜仲諒曾提及，父親、中信金控創辦人辜濓松很愛棒球，每年都要看日本甲子園，看到甲子園的高中生為了團隊用生命在打球的精神，常常看得一把鼻涕、一把眼淚。後來，自己擔任中國信託慈善基金會和中國信託反毒教育基金會董事長，也致力於體育公益。

辜仲諒說，年輕人為了爭取球隊和學校的榮譽，拚命鍛練變得更強，透過棒球學習團隊合作、刻苦耐勞、永不放棄的精神，是對中信盃黑豹旗的期許，更希望未來參賽隊伍能突破兩百支，並期待中信盃黑豹旗能與日本甲子園齊名。

中信銀二○一五年起冠名贊助中信盃黑豹旗，至今已持續十年，共有一七二六隊參賽，三萬一千人次曾參加。中信盃黑豹旗去年起列入Ｕ十八青棒國手選拔參考賽事之一，更培育出不少重要的棒球選手。