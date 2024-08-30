中職／漫長的一年…象魔力哽咽述說心境 對兄弟只有愛與尊敬

中信兄弟隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，象魔力經歷515天重返一軍投手丘，繳出4局失1分，總教練平野惠一給出500分評價，直呼很感動；象魔力也一度說到哽咽，「真的是漫長的一年…」。

象魔力去年僅投1場，就因左手韌帶撕裂傷宣告球季報銷，返美進行手術，年約延後到今年執行，本季一直處於復健狀態，直到6月在二軍復出賽場，今天趕在「831大限」前在一軍出賽。

象魔力先發4局共用83球，被敲6安打、失1分，有3次三振、2次保送，第4局被申皓瑋一壘打、董子恩二壘打串連攻下分數，戴培峰雖接續敲安，但腳程較慢的董子恩挑戰本壘，被左外野手曾頌恩外野助殺擋下，幫助象魔力少掉1分。

平野表示，「真的很想給他500分的評價，很感動，經歷過TJ手術後回到賽場，很多人無法理解這一路有多辛苦，相信不只是他，很多參與這趟路程的人，看了這場比賽都會很有感觸。」賽後投手教練王建民也為象魔力送上擁抱。

回顧復健之路，象魔力形容像雲霄飛車，「不管對本土、洋將來說，屏東生活真的充滿挑戰，但那裡的每個人都對我帶來許多幫助、給我支持，包括廚房裡煮飯給我們吃的人。」迎接本季一軍初登板，象魔力一站上投手丘就溢滿情緒，他說：「經歷那麼長的復健，終於可以站上投手丘，證明給大家看，我現在很健康。」

「831大限」在即，兄弟即將做出洋投抉擇，平野惠一賽後還無法給出答案，「抱歉，現在還沒辦法回答，之後會再討論，之後再跟大家回覆。」

象魔力表示，「這不是我可以控制，希望今天這場可以讓大家看到，我準備好了，但最終決定還是要看球隊、看教練。」他也強調，「對這個休息室裡的所有人，我只有滿懷著愛與尊敬，希望可以幫助球隊贏的更多勝利。」