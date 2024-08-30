中職／朱育賢、宋嘉翔開轟 肯特6局好投助桃猿奪勝

中職今天在桃園球場的賽事，樂天桃猿先發投手肯特主投6局沒有責失分，加上朱育賢、宋嘉翔開轟，終場以8比2擊退台鋼雄鷹隊，奪下2連勝，下半季暫居第2、緊咬中信兄弟。

桃猿在2局下率先展開攻勢，李勛傑擊出內野安打後，馬傑森敲二壘安打送回第1分；雄鷹在3局上靠著王柏融敲出1打點二壘安打，追平比分。不過4局下桃猿的朱育賢轟出超前陽春砲，為本季第9轟，5局下宋嘉翔也敲陽春全壘打，取得3比1領先。

6局下及7局上雙方各攻下1分，7局下桃猿攻占滿壘時，林承飛敲出安打帶有2分打點；8局下一、二壘有人時，陳晨威敲出三壘安打再送回2分，終場桃猿隊就以8比2擊退雄鷹隊，目前僅落後下半季第1名兄弟隊1.5場勝差。

桃猿先發投手肯特（Matthew Kent）此戰用102球投6局，被敲出4支安打，投3次保送、4次三振，失掉1分非責失分，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP；接著黃偉晟投1局失1分，蘇俊璋、陳鴻文各投1局，都沒有掉分。

雄鷹先發投手陳柏清則是用107球投6.2局，被敲出7支安打，出現3次四死球，投出4次三振，失掉6分吞下敗投。