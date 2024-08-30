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中職／高蛋白迎接宋晟睿 兄弟教頭吐實就是要嗆沒力量

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，過程中出現有趣插曲，宋晟睿跑回分數後，在休息區迎接他的卻是一罐高蛋白，總教練平野惠一賽後解密，「球員有時打出差一點點、在牆前被接殺的球，都會嗆沒力量之類的，那罐高蛋白就是這個意思。」

面對悍將先發投手江少慶，第4局宋晟睿二壘打為兄弟點燃攻勢之火，後續許基宏、曾頌恩的安打各打下1分。

連同前役雙安為二壘打、全壘打在內，宋晟睿近期連3安都長打，展現長程火力，但今天在第4局回到本壘跑回兄弟第1分時，卻見休息區已有教練拿著高蛋白等著他，宋晟睿起初忽視，平野惠一拼命朝他比畫高蛋白，這才乖乖抱著與隊友逐一擊掌。

平野惠一指出，今天前兩棒（岳政華、宋晟睿）第一局都被三振，「回來後，就有特別提醒他們，後來看到他們有好表現，也是很開心。」至於那罐高蛋白想表達什麼意思？平野先是笑答，怎麼都注意到這種場邊畫面，但他也承認就是笑他沒力量的意思。

中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將 平野惠一 曾頌恩

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