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中職／泰迪到來提供能量 鋼龍吹飛「又來了」心魔
味全龍隊今天以6：0擊敗統一獅隊，先發投手鋼龍首局遇到亂流後，心想「又來了」，但他激發出自己的競爭意識，最終繳出6.1局、7K無失分好投，至於新洋投泰迪的到來，他笑說：「或許也給了我一些能量。」
鋼龍今天在1局上1出局後，出現2次四壞保送中間還被敲安打，面對滿壘局面最終成功化解，但他透露，當下想起過去幾場常常出現相同狀況，「心情會感到沮喪，但我找到方法激勵自己，讓自己變得更憤怒，一切就重新上軌道。」
鋼龍透露，為了解決過去幾場遇到的低潮，這幾周無論是牛棚、訓練時，都會給予自己一些思考、想法，「今天有照這個方式去做。」
龍隊今天簽下新洋投泰迪，也到天母球場與一軍會合，鋼龍坦言，自己當然會注意到「831大限」的競爭，「泰迪是好投手，球隊需要進軍季後賽，想要找到更好的戰力，這是球團該做的事。」鋼龍也說：「或許這給了我更多能量，但我該做的還是要做到。」
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