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中職／鋼龍831前好投有加分？葉總賣關子：他明天會在
味全龍隊今天以6：0擊敗統一獅隊，鋼龍6.1局無失分的好投居功厥偉，明天就是「831大限」，總教練葉君璋賽後對於洋將選擇仍持續賣關子「鋼龍明天還會在台灣」。
鋼龍今天首局遇到危機1出局後因為2次四壞保送中間夾著1支安打，形成滿壘，但他自己用三振抓下第2個出局數，二壘手李凱威也幫忙攔截滾地球化解危機。
隨後鋼龍越投越順，以96球投完6.1局，被敲6支安打無失分，另有7次三振、2次四壞保送，葉總表示，鋼龍第1局有點狀況，但後來有成功穩住，「這是他今年投得最好的一場，變化球有到位。」
李凱威在2局上也幫忙製造雙殺，葉君璋表示，投手與守備是相輔相成，有時投手狀況不好，守備就很困擾，今天鋼龍狀況好，所以被擊出的球相對沒那麼強勁，守備上也會比較能夠處理。
味全龍隊今天賽前宣布簽下前中信兄弟隊洋投泰迪，陣中現有艾璞樂、銳歐、鋼龍、伍鐸，登錄大限前必須做出抉擇，鋼龍今天表現是否有加分？葉君璋對此只笑稱，鋼龍明天人還會在。
「需要討論過才能做出決定。」葉君璋指出，鋼龍今天投得非常好，但洋將的抉擇，「還是要整體去做考量。」由於鋼龍今年簽下2年合約，葉君璋笑說：「他明年也會在。」
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