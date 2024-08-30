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中職／悍將打不贏兄弟 單月16敗已平聯盟最慘紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊戰情持續走跌，今天再以1：3不敵中信兄弟隊，單月吞下16敗已平聯盟史上單月最慘紀錄，而明天還有8月最後一場比賽要打。

兄弟此役由洋投象魔力傷癒復出，時隔515天再於一軍登板，先發4局共用83球，被敲6安打、失1分，有3次三振、2次保送。

象魔力的失分出現在第4局，被申皓瑋一壘打、董子恩二壘打串連攻下分數，戴培峰雖接續敲安，但董子恩挑戰本壘，被左外野手曾頌恩外野助殺擋下，幫助象魔力少掉1分。

悍將先發投手江少慶投5.1局被敲5安打、失3分，也在第4局碰到危機，宋晟睿二壘打開路，後續許基宏、曾頌恩的安打各打下1分；第6局則是暴投釀禍，在二壘有人時，一顆暴投一路滾向兄弟休息區方向，捕手戴培峰一時之間沒找到球的去向，讓岳政華靠這顆暴投連跑兩個壘包，兄弟攻下第3分。

兄弟黃恩賜接手2局無失分，成為此役勝利投手，這是他繼2022年9月21日後再奪勝投，相隔709天再嘗勝投滋味。

悍將8月至今共打20場比賽，吞下4勝16敗，已平多隊共同保持的單月最多16敗紀錄，明天續戰兄弟，由班恩先發，兄弟則是推出猛登。

戴培峰 曾頌恩

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