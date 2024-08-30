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中職／831大限前…鋼龍投6.1局無失分 拿莫、撈哥開轟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天用拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠2發全壘打撬開統一獅隊封鎖，先發投手鋼龍也在守備幫忙下，繳出6.1局無失分的成績，在「831大限」前為自己加分，也幫助龍隊以6：0贏球終止2連敗。

鋼龍今天首局遇到危機1出局後因為2次四壞保送中間夾著1支安打，形成滿壘，2出局後二壘手李凱威飛撲攔下強勁滾地球，轉傳游擊手完成封殺，2局上也是1出局、一壘有人時，李凱威又成功策動雙殺。

連續兩局度過危機的鋼龍，3局上則是因為安打加上暴投，形成2出局、三壘有人，而一壘手拿莫．伊漾飛奔到界外區接到第3個出局數。

鋼龍隨後越投越穩，7局上被敲安打後又投出三振才退場休息，接手的 銳歐沒讓對手越雷池一步，鋼龍就以96球投完6.1局，被敲6支安打無失分，另有7次三振、2次四壞保送。

而3局上剛演出美技的拿莫．伊漾，3局下作為首名打者立刻敲出陽春砲，打破僵局，郭天信適時安打進帳第2分；6局下則換吉力吉撈．鞏冠敲出左外野兩分砲，也是個人本季第22轟，拉開差距到4：0。

這兩轟苦主都是獅隊先發投手郭俊麟，他投完6局被敲7支安打，雖有6次三振但也丟掉4分；接手的潘威倫則是1局被敲2支安打，丟掉2分。

味全龍隊今天賽前宣布簽下前中信兄弟隊洋投泰迪，目前陣中還有艾璞樂、銳歐、鋼龍、伍鐸，而註冊限制為4洋將，勢必要做出取捨。

味全龍隊拿莫．伊漾敲出全壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊拿莫．伊漾敲出全壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手鋼龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手鋼龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。圖／味全龍隊提供

拿莫．伊漾 鋼龍

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