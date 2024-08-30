快訊

金門參訪團爭取成功！陸文旅部宣布：恢復福建居民赴金門旅遊

再傳火燒車意外！雪山隧道雙線封閉 國道5號大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／相隔515天返一軍 象魔力4局失1分是句點或待續？

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投象魔力經歷漫長復健，今天演出本季一軍初登板。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投象魔力經歷漫長復健，今天演出本季一軍初登板。圖／中信兄弟隊提供

相隔515天，中信兄弟隊洋投象魔力再度站上一軍投手丘，今天面對富邦悍將隊先發4局失1分，送出3次三振，本季初登板會不會就是告別作，即將要有答案。

象魔力去年僅投1場，就因左手韌帶撕裂傷宣告球季報銷，返美進行手術，年約延後到今年執行，本季一直處於復健狀態，直到6月在二軍復出賽場，今天趕在「831大限」前在一軍出賽。

象魔力先發4局共用83球，被敲6安打、失1分，有3次三振、2次保送，第4局被申皓瑋一壘打、董子恩二壘打串連攻下分數，戴培峰雖接續敲安，但腳程較慢的董子恩挑戰本壘，被左外野手曾頌恩外野助殺擋下，幫助象魔力少掉1分。

象魔力並未續投第5局，改由黃恩賜接手戰局，結束此役任務。

富邦悍將 曾頌恩 黃恩賜

延伸閱讀

中職／過去奧運唯一印象是輸中國 戴培峰想拚2028年洛杉磯

中職／回憶亞青賽單場4K摔一大跤 狀元戴培峰超有感

影／U18亞青棒9月2日開打 戴培峰鼓勵學弟奪冠

中職／悍將外野看似軍容壯盛 卻有說不出的苦衷

相關新聞

中職／相隔515天返一軍 象魔力4局失1分是句點或待續？

相隔515天，中信兄弟隊洋投象魔力再度站上一軍投手丘，今天面對富邦悍將隊先發4局失1分，送出3次三振，本季初登板會不會就...

中職／龍隊洋投多了泰迪怎麼選？葉總：是個難題

味全龍隊今天宣布簽下前兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），也代表831洋將登錄大限前要做出取捨，總教練葉...

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍...

中職／張育成手指狀況最忌揮空和擦棒 「剛好一下練擊球率」

富邦悍將隊主砲張育成今天回歸先發打線，今天練打後明確感受到是可以上場的狀態，他也透露，這個傷勢是打到球沒事，揮空或擦棒會...

中職／連6季破百局訣竅在哪？陳仕朋自嘲：球速慢吧！

富邦悍將隊左投陳仕朋經過疲勞期後回歸，28日對樂天桃猿隊先發6局失2分，經此一役本季也累積101.2局投球，連6季跨過百...

中職／「感謝兄弟沒有放棄我」 象魔力一席話觸動平野惠一

中信兄弟隊洋投象魔力傷癒復出，趕在「831大限」前夕站上一軍投手丘，今天面對富邦悍將隊賽前，特地向全隊談話，感謝兄弟沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。