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中職／相隔515天返一軍 象魔力4局失1分是句點或待續？
相隔515天，中信兄弟隊洋投象魔力再度站上一軍投手丘，今天面對富邦悍將隊先發4局失1分，送出3次三振，本季初登板會不會就是告別作，即將要有答案。
象魔力去年僅投1場，就因左手韌帶撕裂傷宣告球季報銷，返美進行手術，年約延後到今年執行，本季一直處於復健狀態，直到6月在二軍復出賽場，今天趕在「831大限」前在一軍出賽。
象魔力先發4局共用83球，被敲6安打、失1分，有3次三振、2次保送，第4局被申皓瑋一壘打、董子恩二壘打串連攻下分數，戴培峰雖接續敲安，但腳程較慢的董子恩挑戰本壘，被左外野手曾頌恩外野助殺擋下，幫助象魔力少掉1分。
象魔力並未續投第5局，改由黃恩賜接手戰局，結束此役任務。
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