中職／宋晟睿睽違1060天開轟 走出情緒漩渦添自信

中職中信兄弟野手宋晟睿季前受傷錯過開季一軍機會，近期一軍表現不錯、28日睽違1060天開轟，宋晟睿透露過去表現不好會陷入負面情緒旋渦，現在更了解自己，知道怎麼調整也更有自信。

兄弟隊外野手宋晟睿因傷錯過開季一軍機會，直到6月本季首度升上一軍，8月出賽表現不錯，今天賽前8月一軍總計37打數敲出14安打，包括1發全壘打、打擊率3成78。

宋晟睿28日對味全龍隊開轟、為中職生涯第2轟，也是繼2021年10月3日後、睽違1060天再開轟。宋晟睿本季的好表現也獲得兄弟總教練平野惠一好評，大讚宋晟睿潛力好。

宋晟睿今天賽前受訪表示，28日全壘打那個打席，打到當下完全不知道會不會飛過牆，剛好看到球從內角來、縮短揮棒，沒有想說能打多遠，打出去先衝刺，聽到球迷的歡呼聲才知道是全壘打。

宋晟睿透露，之前有時會想太多，很容易因為失誤、表現不好很難過，太想要表現反而想法過多，表現不符合預期，就會掉入不好的情緒漩渦中，反而忘掉最基本的東西。

宋晟睿感謝教練團、學長、隊友和球迷的鼓勵，認為近期狀況不錯，主要是更了解自己，知道遇到什麼狀況該怎麼調整，清楚知道該做什麼，反映在球場上也更有自信。

有些球員因為不想被球迷評論影響心情，會選擇不去看，但宋晟睿表示，無論表現好會都會去看一下球迷的反應，感受球迷的想法，也希望可以表現的更好、提升好感度。