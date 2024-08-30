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中職／比賽中被捕捉到「表情包」 林岳平：當下很興奮

中央社／ 台北30日電
林岳平。擷圖自畫面
林岳平。擷圖自畫面

中職獅隊昨天以11比2勝台鋼雄鷹隊，5局上野手邱智呈敲出清壘二壘安打後，被球迷捕捉到「表情包」的獅隊總教練林岳平今天表示，當下多少有點擔憂，看到打回分數後很興奮。

統一7-ELEVEn獅隊昨天作客澄清湖棒球場對戰雄鷹，5局上灌進5分大局，其中滿壘時邱智呈敲出清壘二壘安打，送回3分奠定勝基；比分拉開後，林岳平在休息室笑開懷的表情被攝影機捕捉到，引起熱議。

林岳平受訪談及當下情緒時說：「很興奮。」5局上原本4支安打才攻下1分，分數還沒拉開情況下，如果那個局面沒安打，對方又有一局爆發能力，很可能被逆轉。

他說，最近球隊較少滿壘或壘上有2個以上跑者時，用長打送回分數，當下當然有點擔憂，但「小黑」（邱智呈）的安打壓下對手後，「攻擊端很振奮、很興奮。」

獅隊28日賽事以2比9不敵雄鷹，2局下還被對手灌6分，林岳平當時「怒甩」變電箱的門，2天的喜、怒表情包都被捕捉到。

林岳平 邱智呈

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