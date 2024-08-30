中職／徐基麟慢慢找回季初好感覺近日回歸 黃鈞麟升一軍

中職中信兄弟投手徐基麟今天隨隊一軍，投手教練王建民表示，徐基麟慢慢回到季初好的感覺，有望下週回一軍先發；兄弟賽前也將外野手黃鈞麟升上一軍。

兄弟隊在新莊棒球場與富邦悍將打3連戰，昨天就先有球員異動，新註冊洋投象魔力（ShawnMorimando），投手林暉盛下二軍，今天賽前也有球員異動，象魔力升一軍、今晚對悍將先發，另外，升上外野手黃鈞麟。

21歲的外野手黃鈞麟今年開季前也有打一軍官辦熱身賽，總計5場出賽8打數敲出2支安打，貢獻1分打點，是教練團期待的一軍戰力。總教練平野惠一表示，黃鈞麟本來有機會更早上到一軍，但因為上半季有傷勢，近4場比賽剛好有機會，讓黃鈞麟升一軍，如果表現好，也有機會繼續留下來，他稱讚黃鈞麟是值得期待的選手。

黃鈞麟本季在二軍表現不錯，今天賽前二軍38場出賽，總計133打數敲出44支安打，包括2發全壘打，打擊率3成31，去年10月23日一軍初登場留下1個打席紀錄，今天再度升上一軍、板凳待命。

投手徐基麟今年開季在先發輪值中有不錯表現，但5月中因為疲勞和肩膀緊繃下二軍，休息將近3個月開始在二軍投復健賽，8月14日二軍對味全龍二軍中繼投3局無失分，27日對龍隊先發6局失3分吞敗。

徐基麟今天隨隊一軍，王建民表示，徐基麟27日出賽已經投超過80球，二軍教練團回報，徐基麟的狀況慢慢回到開季好的感覺，隨隊一軍下週有望回一軍先發出賽。