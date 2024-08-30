中職／泰迪返台自認狀況佳 找獅隊聊天：想要打爆他們

曾效力統一獅隊與中信兄弟隊的洋投泰迪再次來台，但是改穿味全龍隊球衣，剛好今天龍隊對手就是統一獅隊，泰迪立刻找老朋友布雷克敘舊，他也笑說場下歸場下，「接下來要看怎麼打爆他們。」

龍隊今天宣布與泰迪簽約，他也立刻投入一軍練習，泰迪表示，自己原本在家鄉準備參加冬季聯盟，上周末接到龍隊的邀約，「義不容辭決定回來，搭上飛機後，2天就來到這裡。」

雖然上一次實戰已經是三周前，但泰迪表示，中間都有透過傳接球、重量訓練等方式，維持比賽的投球感覺，2022年因為家庭因素提前離開中信兄弟隊，專心處理完家裡的事情後，就立刻重拾棒球。

去年球季泰迪曾短暫回到美職體系，今年則專心在墨西哥聯盟打拚，11場出賽有10場先發，投了51局，拿下4勝2敗、防禦率3.53，泰迪表示：「墨西哥聯盟慢慢在進步，有越來越多大聯盟選手，自己的表現可以說沒有辜負今年球季。」

雖然對中職很熟悉，但第一次加盟龍隊，泰迪表示，過去都是對戰的印象，「記得龍隊不太好對付，在這朋友不多、熟人更少，但我也剛好有機會重新認識這支球隊。」

今天賽前練習泰迪跑去跟獅隊前隊友們打招呼，泰迪笑說：「見到老隊友一見如故，很多回憶湧上心頭，接下來就看怎麼打爆他們。」