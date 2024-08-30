中職／潘威倫重返一軍 古林睿煬本周跳過先發

統一獅隊今天做出球員升降，高塩將樹下二軍、潘威倫升一軍，總教練林岳平透露，潘威倫上一軍後會在牛棚待命，而古林睿煬本周不會先發，拉長休息天數是正常規畫。

高塩將樹加入獅隊後，12場後援投了14.1局，為獅隊吃下不少局數，林岳平指出，今天安排他下二軍是原本就有的計畫，也考量到他近期出賽頻率比較高，至於潘威倫則會接手同樣的牛棚角色。

談到高塩將樹的表現，林岳平表示，他加入時期剛好球隊牛棚短缺，表現有好的也有不好的地方，「接下來就看如何規畫未來的使用方式。」

而本周的先發輪值方面，餅總指出，接下來兩場會交給羅昂、林詔恩，「古林這周不會投，讓他多休幾天，他的投球間隔有時會拉長一點休息天數。」