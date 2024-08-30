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中職／「感謝兄弟沒有放棄我」 象魔力一席話觸動平野惠一

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手象魔力。報系資料照
中信兄弟隊先發投手象魔力。報系資料照

中信兄弟隊洋投象魔力傷癒復出，趕在「831大限」前夕站上一軍投手丘，今天面對富邦悍將隊賽前，特地向全隊談話，感謝兄弟沒有放棄他，連總教練平野惠一也為之動容，「聽了心也跟著揪了一下。」

兄弟27日註銷轉戰南韓職棒起亞虎隊的艾士特，註冊象魔力，他在去年左手肘肌腱撕裂動刀，只投1場就報銷，年約延後到今年執行，本季一直處於復健模式，6月19日開始在二軍出賽，最近一次登板為8月21日對台鋼雄鷹隊二軍先發5.1局、76球，趕在「831大限」前夕升上一軍，今天面對悍將隊先發，演出本季初登板。

談到象魔力今天的登板，平野表示，他經歷漫長復健後回來，很開心有這個機會可以讓他上一軍投球，「他本身也很期待，希望可以好好表現，不只他本人，在二軍幫助他復健的教練、球隊人員也都很期待他的表現。」

平野表示，象魔力今天在球隊會議時有和隊友說一些話，「我聽到後心中滿感動，心揪了一下，今天他投出的每一球，背後都有特殊含義，還有大家對他的期待，身為總教練更想幫助他。」

「他有說了一句讓我印象很深，」平野透露，「他說很感謝這邊的隊友都沒有放棄他，大家都對他很好，讓我很有感觸。」他有感受到象魔力對球隊的感激，「今天他也會抱持報恩的心情上場。」

除了象魔力外，兄弟目前已註冊洋投還有德保拉、克迪、猛登，二軍還有預期保底一席的象騎士，兄弟還需淘汰1位洋投。猛登手握9勝3敗、防禦率2.66，克迪5勝2敗、防禦率2.18，德保拉則是7勝4敗、防禦率3.32。

台鋼雄鷹 富邦悍將 德保拉

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