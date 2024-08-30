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中職／連6季破百局訣竅在哪？陳仕朋自嘲：球速慢吧！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手陳仕朋。本報資料照片
富邦悍將隊投手陳仕朋。本報資料照片

富邦悍將隊左投陳仕朋經過疲勞期後回歸，28日對樂天桃猿隊先發6局失2分，經此一役本季也累積101.2局投球，連6季跨過百局相當不易，被問到訣竅在哪？他笑答：「可能我的球不快吧！」

陳仕朋在13日因疲勞降下二軍，本周回歸一軍賽場，還原當時遇到的身體狀況，他說：「身體比較懶的感覺，以往賽季中都會遇到這種狀況，算正常，但今年比較不一樣的是腰有點緊。」這段時間減少訓練量，包括重訓課表也減量，本周回歸賽場，他認為身體狀況已有比較好，「只是差在比較久沒比賽，會有點生疏的感覺。」

陳仕朋堪稱聯盟近年耐投代表，加上今年已經連續6季投破百局，在洋投先發當道的年代更顯不易。他也說：「（100局）應該算自己的一個目標吧！一開始沒想那麼遠，只是希望可以多吃一點局數，盡量幫助球隊，自己可以做的就是這樣。」

被問到如何在春訓期間累積可以年年投破百局的體能，陳仕朋認為自己沒有很大不同，只是找到自己的方式，他也笑答：「可能我球沒那麼快，比較有多餘的力量吧！我也不知道。」他說自己的個性，就是上了場就很想一直投下去。

中職連續球季破百局投球紀錄保持人為洋投勇壯的9季，本土紀錄則是潘威倫8季，左投紀錄則是王溢正的7季。面對這項提問，他笑答，先不要告訴他紀錄是多少，「但會期許自己可以往那個目標邁進。」

連續球季投100局以上

勇壯 9

潘威倫 8

羅力 7

康明杉 7

王溢正 7

陳仕朋 6

謝長亨 6

郭進興 6

陳義信 6

高建三 6

樂天桃猿 潘威倫 陳仕朋

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