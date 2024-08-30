中職／張育成手指狀況最忌揮空和擦棒 「剛好一下練擊球率」

富邦悍將隊主砲張育成今天回歸先發打線，今天練打後明確感受到是可以上場的狀態，他也透露，這個傷勢是打到球沒事，揮空或擦棒會稍微扯到的狀態，他笑說：「剛好練一下我的擊球率。」

張育成是在25日於台南棒球場揮棒後傷退，赴醫院檢查確認傷情，儘管骨頭、韌帶都沒有結構性損傷，但須等待消腫，今天練打後確認狀況無虞。

張育成透露，這個傷勢在對味全龍隊的一次揮擊時就有扯到，「那時覺得還好，沒有治療、也沒有貼，對統一那時變嚴重，這幾天都有治療，狀況就有越來越好，就是擦棒、揮空時會扯到，但打到球都沒事，所以就…練一下我的擊球率。」

張育成這幾天都有維持訓練，只是稍微減量，昨天也有室外練打，總教練陳金鋒每天都有在關心他的復原狀況，今天練打完後，張育成說：「今天真的感受到差很多。」他笑說，沒比賽時，在場下都很無聊，感覺身體很緊繃，今天終於可以上場。