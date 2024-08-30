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中職／張育成腫脹剩一點點 回歸先發打線戰象魔力
富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，主砲張育成上周揮棒後傷及手指，傷勢已經逐漸消腫，今天將回歸先發打線。
張育成是在25日於台南棒球場揮棒後傷退，赴醫院檢查確認傷情，儘管骨頭、韌帶都沒有結構性損傷，但還需等待消腫，本周二總教練陳金鋒評估可能缺賽1周多，今天傳來好消息。
陳金鋒表示，張育成復原狀況很好，雖然還有一點點腫，但已經是可以比賽的狀況，且因不是丟球手，守備沒問題。至於棒次、位置，他說：「要再看看他練打的狀況，但一定會打。」
被問到是否感受到張育成這幾場想上場助陣的企圖心？陳金鋒說：「當然有，但之前手腫的狀況，揮棒後比較無法控制住球棒。」因此只能讓他再緩緩。
對手兄弟今天推出洋投象魔力本季一軍初登板，悍將則由江少慶先發。
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