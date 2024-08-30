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韓職／艾士特豪言要贏下所有比賽 起亞虎教頭：找到最棒投手

聯合新聞網／ 綜合報導
艾士特。 截圖自起亞虎IG
艾士特。 截圖自起亞虎IG

韓職起亞虎隊以傷病特例，網羅前中信兄弟隊洋投艾士特，根據規定他只能投例行賽，預計只有5場比賽，他受訪時直言，要贏下所有比賽。

據韓媒《OSEN》報導，艾士特昨天正式進入一軍，他在牛棚練投30球，展示所有球種，起亞虎總教練直呼，「球的位移很不錯，我們似乎找到最棒的投手。」

艾士特預計只會出戰5場比賽，起亞虎目前以73勝49敗戰績排第1，領先第2的三星獅隊4.5場勝差。艾士特受訪時表示，「如果能以先發投手身分出戰5場，我一定會贏下所有比賽，付出一切幫球隊直達韓國大賽，這段時間表現也會影響到我明年的合約，我會全力以赴。」

艾士特也提到NC恐龍隊洋投哈特（Kyle Hart）和KT巫師隊班傑明（Wes Benjamin）跟他交情很好，還提到隊友梁玹種，「他在大聯盟投過，還在韓職投2000局以上，我對他非常尊敬，希望能多向他學習。」

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