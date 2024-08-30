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中職／龍隊洋投多了泰迪怎麼選？葉總：是個難題

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天剛簽下新洋投泰迪。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天剛簽下新洋投泰迪。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天宣布簽下前兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），也代表831洋將登錄大限前要做出取捨，總教練葉君璋表示：「這是一個難題。」

味全龍球團宣布簽下30歲的右投泰迪，泰迪自2020年季中加盟統一獅隊，隔年雖投出6勝2敗、防禦率1.18的成績，但季中為了參加東京奧運離開，2022年轉投中信兄弟也因家庭因素在季中離隊，在中職31場出賽，戰績17勝8敗，防禦率3.22，今年則效力墨西哥聯盟。

葉君璋透露，泰迪上一次實戰是在約三周前，當時投了3局，再之前也是短局數，「對他的狀況了解不多，過去在台灣有不錯表現，會是一個重要參考，對台灣打者熟悉，就差在身體狀況，要看能投到什麼程度。」

龍隊在泰迪加盟後，目前陣中還有艾璞樂、銳歐、鋼龍、伍鐸，而註冊限制為4洋將，勢必要做出取捨，葉君璋坦言，目前很難做出決定，「這需要與其他教練討論，泰迪如果來不及的話，也可以作為明年參考。」

領隊丁仲緯則指出，原本鎖定的2名洋投升上大聯盟，找來泰迪是因為洋將需要多一些準備，也考量他過去中職經驗，「時間比較緊迫，所以有做比較多的數據研究、觀察墨西哥聯盟的影片，他在墨聯是有壓制力的。」

明天就是洋將登錄大限，龍隊今天會做出的異動是李超下二軍、吳君奕上一軍，葉總透露，李超因為肩膀有些不舒服，讓他先下去休息。

味全龍隊今天剛簽下新洋投泰迪，總教練葉君璋面臨洋投選擇難題。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天剛簽下新洋投泰迪，總教練葉君璋面臨洋投選擇難題。圖／味全龍隊提供

中職 泰迪 葉君璋

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