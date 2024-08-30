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中職／陳品宏對悍將初印象球衣好看 投教先來開玩笑

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏，今天因棚拍現身新莊棒球場，已與幾位教練見到面，首席教練丘昌榮叮嚀他U23世界盃比賽加油、注意身體，也碰到投手教練郭勇志，除了詢問他何時出國，還有和他開玩笑，「今天要先發嗎？」

陳品宏三級棒球時期都在桃園完成，去年從大溪高中畢業就曾報名選秀，但無緣上榜，過去一年在台北市立大學磨練後捲土重來，獲得悍將第四指名挑選。

今天現身新莊棒球場面對媒體聯訪，他透露目前在U23中華隊調整近況，「調整大致還可以，剩下就是臨場反應、比賽經驗。」他的定位長中繼，他說過去在母隊都是先發居多，面對比較陌生的定位，透過請教學長、同學累積經驗。

被問到對悍將的印象，他先是提到球衣滿好看，其次則是同屬左投的陳仕朋，「最近滿喜歡仕朋（陳仕朋）學長，我有看他前幾天的先發，我是覺得投得還不錯，捕手想要的位置都投得到。」

確定成為悍將後，最先有相處機會的隊友是同樣入選U23中華隊的王念好，他透露：「昨天聚餐時，開玩笑說要我迎新好好加油。」他指的是年末感恩會上的菜鳥變裝，他笑說自己覺得悍將的變裝秀還好、不到可怕，「至少不像兄弟那樣。」讓在場媒體都忍不住要他再想想。

陳品宏身穿「00」號球衣拍照，他說因為選擇不多，覺得「00」號看起來滿酷；若全部號碼都是空號的前提下，最想要的背號則是13號，除了是自己的生日外，「媽媽的生日也是13日，爸爸是加起來是13。」

富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊第四指名選進19歲左投陳品宏。記者陳宛晶／攝影

中華隊 棒球 陳仕朋

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