棒球／王宇傑打NCAA交流賽美大學隊招手 U23世界盃扛重責

台電棒球隊火球男王宇傑首度披上國家隊戰袍，將扛U23世界盃台灣隊終結者，連2年赴美NCAA交流賽有美國大學隊招手，職棒球隊也曾詢問，但他把舞台給弟弟，留在業餘拚國家隊成進步動力。

台灣電力公司棒球隊投手王宇傑去年有入選亞運培訓隊，但沒有留在正選名單中，此次入選U23世界盃棒球賽是首度披上國家隊戰袍，就被賦予終結者重責，他接受中央社記者訪問時表示，沒能打亞運覺得有點可惜，此次入選是肯定，雖然有壓力，但上場想法就是替球隊守住每場勝利。

王宇傑這兩年投出穩定表現，據了解，去年赴NCAA交流賽時，美國大學隊教練也有詢問，甚至想要開公費招攬王宇傑，今年再赴NCAA比賽，同樣也有大學隊教練詢問。

王宇傑去年底在亞洲冬季棒球聯盟出賽也展現不錯球速優勢，最快球速151公里，去年底爆米花棒球聯盟出賽，隊內測得球速最快到154公里，今年選秀也有球隊建議王宇傑出來選秀，實力獲得肯定。

王宇傑表示，雖然具有球速優勢，這兩年面對許多不同層級的打者，也理解球的位置同樣重要，是可以再提升和突破的地方。

王宇傑雖然才21歲，但他表示，這幾年在社會隊打球，現在更希望追求穩定，少了想要再挑戰未知新環境的衝動，也跟弟弟王宇翔說好，兄弟1人留在業餘、1人拚職棒，「弟弟想要拚，就把機會給他」，王宇翔今年獲得中職樂天桃猿隊指名，王宇傑除了說恭喜他，也有提醒弟弟職棒環境的現實和殘酷。

選擇留在業餘社會隊打拚，拚國手資歷也成了追求進步的動力之一，王宇傑表示，希望每年都可以更進步，表現起伏不要太大，把握U23世界盃舞台好好表現，希望有機會能拚亞運國手資歷。