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MiLB／林振瑋1A飆159公里火球 奪10勝聯盟第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力紅雀隊1A的台灣火球男林振瑋。圖取自官方X
效力紅雀隊1A的台灣火球男林振瑋。圖取自官方X

效力紅雀隊1A的台灣火球男林振瑋，今天登板面對紅人隊1A，5局投出9次三振，成為佛州聯盟本季第一位10勝投手，最快球速來到99英哩（159公里），而同日出賽的小聯盟投手林昱珉、莊陳仲敖、張弘稜表現則不盡理想。

林振瑋今天先發5局，被敲的5支安打都是短程一壘安打，投出9次三振追平個人本季次高，另有1次四壞保送，防禦率下降到2.76，幫助球隊以8：3拿下勝利。

此戰林振瑋投了80球有55顆好球，四縫線速球最快來到99哩，均速則有95.7哩，是主力球種，另外搭配滑球、變速球、伸卡球。

林振瑋在8月表現亮眼，5場出賽4勝0敗，單月防禦率僅0.62，被打擊率1成88、被上壘率0.90，29局投出36次三振，僅7次保送，一甩5月保送連發的印象。

效力響尾蛇隊2A的林昱珉在對水手隊2A之戰先發，控球遇到狀況。截圖自MLB Pipeline官方X
效力響尾蛇隊2A的林昱珉在對水手隊2A之戰先發，控球遇到狀況。截圖自MLB Pipeline官方X

效力響尾蛇隊2A的林昱珉在對水手隊2A之戰先發，控球遇到狀況，2局就出現4次四壞保送、1次觸身球，被敲的2安打中包含一發2分砲，丟掉4分但因中間夾著失誤，僅有1分責失，投完2局就退場，59球中僅30顆好球，最終無關勝敗。

運動家隊2A的莊陳仲敖 則是在對教士隊2A登板先發，首局投出三上三下，2局下被敲2支安打掉1分，但3局下突然遇到亂流，1出局後觸身球、二壘打、失誤，丟掉1分，之後又被敲出三分砲，最終投完3局退場，失5分有4分責失，防禦率上升到2.05。

而海盜隊1A的張弘稜則是在球隊與洋基隊1A之戰4局上登板中繼，該局只出現1次四壞保送，但5局續投安打、保送開局後，被敲安打掉1分，對手又雙盜壘成功跑回本壘，隨後又投出保送而退場，接手的投手讓對方跑回1分，張弘稜留下1.1局被敲2支安打、3次四壞保送、失3分的成績。

張弘稜 林振瑋

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