中職／與周思齊「最後一齊」 前誠泰、兄弟洋將拍片獻祝福

中信兄弟球星周思齊將在今年球季結束之後引退，球團安排9月21、22日在大巨蛋舉辦「最後一齊」引退賽。而周董的前隊友們也紛紛拍攝影片給予祝福，包含前誠泰洋砲考菲與前兄弟洋投萊福力都錄影表心意。

前兄弟洋投萊福力。 聯合報系資料照

周思齊官方粉絲團臉書昨天Po出萊福力特別拍給周董的影片，萊福力在影片中先用中文道「你好」，並說道：「Steven（周思齊），恭喜你擁有一段精彩的職業生涯，希望能你好好享受退休生活，歡迎加入退休行列，這裡真的很愉快，好好享受和家人、朋友以及粉絲們相處的時光，能夠和你在我職業生涯的4年終成為隊友和朋友，真的是我的榮幸，期待下次回台灣時能再見到你，加油！」

22日粉絲團也張貼來自考菲的祝福影片，牆壁上方還掛著裱框並繡上「考菲」的2007年全壘打大賽球衣，他也同樣稱呼周董為「Steven」，並獻上祝福：「恭喜你有個成就非凡的生涯，預祝你有個最棒的退休生涯。」最後甚至高呼「Cobras加油！」讓留言區的網友們直呼懷念。

和周思齊短暫當隊友的前誠泰洋砲考菲。 聯合報系資料照

萊福力曾效力美職小聯盟與日職，2018年起來台發展，效力4年繳出24勝25敗1中繼，防禦率4.09，活潑親切的個性受到許多球迷喜愛，還被暱稱為「萊公主」。考菲則在2000年上過大聯盟，在2007年效力誠泰，在台2個球季繳出2成67打擊率，11轟的成績。