中職／安打王邱智呈包辦5分打點 獅隊先發9棒安打屠鷹

統一獅隊今天作客高雄澄清湖球場，洋投布雷克先發6局失兩分，優質表現有效壓制台鋼雄鷹隊，加上全隊火力大爆發，一共出現15支安打，開路先鋒邱智呈包辦5分打點，獅隊終場以11：2大勝，中斷對戰雄鷹3連敗和客場6連敗。

布雷克用82球完成6局任務，被揮出8支安打、失兩分，本月歷經5場先發終於奪勝，終止2連敗，本季戰績升至8勝4敗、防禦率2.39。

獅隊先發9棒都有安打，蘇智傑、林岱安各有3安，邱智呈、陳鏞基都是2安，尤其邱智呈5、7局上兩支長打包辦5分打點，賽後獲選單場MVP，本季114安仍居全聯盟榜首。

獅隊打線面對雄鷹先發投手施子謙，首局就展開攻勢，1出局後陳傑憲獲保送，林安可安打攻占一、三壘，接著陳鏞基二壘打送回兩人，兩出局後潘傑楷攻下第3分。

施子謙只投兩局退場，巫柏葳接手投球，獅隊打完前4局3：0領先，5局上攻勢再起，陳鏞基、蘇智傑、陳重廷接連安打攻下1分，接著林岱安安打形成滿壘，兩出局後邱智呈揮出清壘二壘打，比數變成7：0。

獅隊這半局攻勢還未結束，雄鷹第3任投手陳暐皓登板，陳傑憲又揮出安打，攻下第5分，把比數差距擴大到8分。

雄鷹受到布雷克壓制，前5局無法破蛋，直到6局下兩出局後，王柏融安打、魔鷹二壘打形成二、三壘有人，郭阜林再揮出二壘打攻下兩分，追成2：8。

雄鷹牛棚擋不住獅隊砲火，7局上許育銘登板，被林岱安揮出二壘打、許哲晏安打形成二、三壘有人，接著邱智呈揮出三壘打，攻下兩分打點，下一棒陳傑憲揮出二壘方向滾地球，護送邱智呈得分，許育銘面對前4名打者就失3分，獅隊11：2大幅領先，最後就以9分之多獲勝。

施子謙投兩局失3分，吞下4連敗，本季戰績掉到2勝7敗1中繼。