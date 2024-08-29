威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍，同時也是15年來我國在威廉波特少棒賽的最佳成績，教練及球員今晚6時16分搭機返台，桃園市長張善政到場接機，同時頒發獎勵金2萬元給每位選手。

張善政表示，龜山國小棒球隊一路從亞太區代表權到美國過關斬將，雖然在冠軍賽落敗了，但這次拿到亞軍已經是15年來台灣在威廉波特最好的成績了，非常期待大家能夠更上一層樓表現。如果你們未來還想繼續在棒球這條路努力下去的話，新明國中跟平鎮高中等著你們去。張善政也特別感謝校長、教練、教職員，以及所有選手們的努力，讓桃園、台灣因你們而臉上有光。