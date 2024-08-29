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威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，桃園市長張善政親自到場接機。記者黃仲明／攝影
龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，桃園市長張善政親自到場接機。記者黃仲明／攝影

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍，同時也是15年來我國在威廉波特少棒賽的最佳成績，教練及球員今晚6時16分搭機返台，桃園市長張善政到場接機，同時頒發獎勵金2萬元給每位選手。

張善政表示，龜山國小棒球隊一路從亞太區代表權到美國過關斬將，雖然在冠軍賽落敗了，但這次拿到亞軍已經是15年來台灣在威廉波特最好的成績了，非常期待大家能夠更上一層樓表現。如果你們未來還想繼續在棒球這條路努力下去的話，新明國中跟平鎮高中等著你們去。張善政也特別感謝校長、教練、教職員，以及所有選手們的努力，讓桃園、台灣因你們而臉上有光。

桃園市政府指出，桃園市近年致力發展各項體育運動，為培訓優秀選手及推廣基層體育發展，鼓勵學校依特色成立運動代表隊並給予經費支持與協助。故本次比賽依「桃園市高級中等以下學校績優體育學生參加國際性體育競賽獎勵要點」將核發每位學生獎勵金2萬元整，12名選手共計核發24萬元整，以嘉勉選手們的優異表現。

龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，桃園市長張善政親自到場接機。記者黃仲明／攝影
龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，桃園市長張善政親自到場接機。記者黃仲明／攝影
桃園市龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，是我國15年來的最佳成績。記者黃仲明／攝影
桃園市龜山國小棒球隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，是我國15年來的最佳成績。記者黃仲明／攝影

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