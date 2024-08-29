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U23世界盃／台灣隊進行最後一場實戰 準備赴中國備戰

中央社／ 台北29日電

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在天母棒球場進行最後一場實戰，總教練郭李建夫表示，目前球隊調整狀況還不錯，明天進行情蒐會議後就要準備出發赴中國，也有持續與沙子宸聯絡。

U23世界盃將於9月6日起在中國紹興棒壘球場開打，台灣隊近期在天母棒球場集訓，今天與U18亞洲青棒錦標賽台灣隊打練習賽，不過打到3局上就因雨取消。

U23台灣隊明天進行簡單訓練後就要準備出發前往中國，並於9月3日、4日與中國隊進行練習賽。

U23台灣隊總教練郭李建夫表示，目前球隊調整狀況還算順利，打擊方面球員們在揮棒速度、擊球率都還不錯。郭李建夫也指出，明天球隊會進行情蒐會議，針對每個對手的資訊、實力狀況做調整。

這次U23陣中有不少中職年輕好手，像是今天前6棒都是職棒球員，分別為邱鑫、劉俊緯、林佳緯、王念好、何恆佑及王順和。郭李建夫指出，前段棒次已大致底定，「他們本來都有在一軍、二軍持續比賽，所以都有達到應有水準。」

U23台灣隊今天練習賽推出伍立辰先發，郭李建夫指出，今天伍立辰的狀況還算穩定，「只是在二壘有人時，球有點比較不受控，但馬上就修正回來了，剛才在牛棚有再調整一下，狀況還不錯。」

目前台灣隊僅剩美職運動家隊投手沙子宸尚未報到，預計31日與球隊會合，郭李建夫指出，一直有持續與沙子宸聯絡，「他說狀況一切正常，應該不會有時差的問題。」

棒球 牛棚 王念好

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