U18亞洲盃／哀宥宇亞青賽先發人選之一 教頭鼓勵盡量催球速

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊今天練習賽推出平鎮高中哀宥宇先發，總教練吳柏宏表示，有提醒哀宥宇即使是先發，也要每一顆都將球速投出來，因為比賽只有7局先壓制對手比較重要。

亞青賽台灣隊今天在天母棒球場與U23世界盃台灣隊打練習賽，亞青賽台灣隊先發投手哀宥宇投2.2局，被敲4支安打無失分，賽事打到3局上就因雨取消。

談到這次亞青賽先發安排，教頭吳柏宏指出，哀宥宇、曾偉喆、陳睦衡、林鉑濬都是人選。不過吳柏宏也強調：「其實這次投手比較沒有明確分前、後，每個人都有先發機會，看這2天練習找出狀況最好的投手，畢竟7局而已，先壓制對手比較重要。」

吳柏宏指出，哀宥宇先發時會刻意配速，不過也有叮嚀他，先把球速投出來、壓制對手，「如果因為配速被得分，對球隊也是不利的。」吳柏宏提到，哀宥宇上星期對中信兄弟二軍練習賽時有投到150公里。

哀宥宇則表示，今天練習賽自己狀況不錯，都可以控制球的位置，雖然自己的想法是先發時要配速，不過他也說：「教練說盡量不要這樣，每顆都要催，如果沒力的話後面還有很多投手。」

談到這次亞青賽目標，哀宥宇表示，如果有上場都不要失分、幫助球隊，「這段時間球速有稍微變快一點。」哀宥宇指出，上星期對兄弟二軍投到150公里，應該是因為登板的前一週有接觸重量訓練，力量釋放更好。