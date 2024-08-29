U18亞洲盃／張趙紘練習賽遭觸身球擊中肋骨傷退 目前無大礙

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊今天在天母棒球場與U23世界盃棒球賽台灣隊進行練習賽，亞青的張趙紘在2局下被觸身球擊中肋骨附近部位，不過總教練吳柏宏說，目前看起來沒有大礙。

亞青賽即將於9月2日在台灣開打，亞青台灣隊與U23台灣隊今天的練習賽因雨只打到第3局，其中昨天開轟的張趙紘在2局上遭到U23先發投手伍立辰擊中左側肋骨附近，當下被防護員攙扶回休息室。

不過賽後，亞青賽台灣隊總教練吳柏宏表示，「剛剛看（被打到的地方）有點稍微在肋骨那邊，但又感覺沒有那麼嚴重，剛剛他的呼吸、伸展的狀況還可以，或許當下打到比較疼痛一點，看起來應該是沒有什麼大礙，看明天練習狀況。」

U18陣中的旅美好手柯敬賢在第1局敲出安打，不過在二壘前出局，對此吳柏宏指出，由於人工草皮回傳的彈跳比較快，或許在天然草皮就有機會上二壘，「剛剛有跟他討論，以他的能力可以邊跑邊看，如果對手長傳的準確度不錯的話，就可以適時回一壘。」

這次台灣隊賽事都在天母棒球場，吳柏宏表示，明天早上還會在天母球場做最後練習，由於週末天母有中華職棒比賽，9月1日會在台北大巨蛋練習，「當然大巨蛋也是人工草皮，但場地還是不一樣，還是會利用明天最後練習日，讓球員在場上守備訓練。」